Verdisikring av næringsvirksomhet ved samlivsbrudd

Til tross for at aksjeverdier var videreført fra ekteskapsinngåelsen, uttalte Høyesterett at grunnlaget for mannens skjevdelingskrav var skjørt. Høyesterett fant det nemlig uklart om aksjene på ekteskapstidspunktet hadde noen verdi ut over det som var knyttet til mannens personlige goodwill.