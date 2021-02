Bankene snakker ikke om elefanten i rommet

Det er også viktig at planen er godt forankret og lett å forstå, slik at det blir lettere å følge planen og ta rasjonell stilling til hvilke tiltak som bør foretas underveis. De færreste har erfaring nok til å gjøre dette på egenhånd, og vil ha nytte av uavhengig rådgivning for at både plan og gjennomføring skal fungere best mulig. Dette er det som skal til for hjelpe flere til å oppnå sine investeringsmål, ikke at bankens gebyrtrang og egeninntjening settes foran kundens interesser.