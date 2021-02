Hvor lenge skal man vise tålmodighet å vente og tro at myndighetene vil justere støtteordningene slik at også de som startet opp sent i 2019 og tidlig i 2020 kan søke? Alle er jo berørt av krisen og innstrammingene. I Norge sier Grunnloven at uforholdsmessig forskjellsbehandling ikke skal forekomme (vi vet at politikere nå prater om å justere støtteordningene, men det hjelper så lite med prat når regningene hoper seg opp).