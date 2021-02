Vi unge liker ikke næringslivet

Skal vi klare å finansiere morgendagens velferd, trenger vi at de skarpeste hodene i min generasjon flokker seg til privat næringsliv. At man skaper noe, og våger å ta risiko for å bidra til verdiskapning og velferd. Det må være attraktivt for en nyutdannet jurist å jobbe i det private, til tross for stabiliteten i offentlig sektor. For en sykepleier bør incentivene for å tørre å skape noe på egenhånd være vel så spennende som å jobbe på et sykehus.