Norske arbeidsfolk fortjener 30 prosents økning av kjøpekraften

Vi leser at produksjonen på norske skipsverft stopper opp uten utenlandske sveisere. I Lofoten er de avhengig av hjelp fra utlandet for å ta imot fisken, og vi er alle kjent med at det knapt nok finnes norske håndverkere på byggeplassene. I bransje etter bransje forsvinner norske arbeidsfolk, og vi blir avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å opprettholde produksjonen.