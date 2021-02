Riksvei 4 må prioriteres nå

På regjeringens bord ligger det sterke anbefalinger fra både Nye Veier og Statens vegvesen om å prioritere Riksvei 4, fordi det er et av landets mest samfunnsøkonomisk lønnsomme veiprosjekter. Dette er også grunnen til at NHO Viken Oslo, NHO Innlandet og Norsk Industri har prioritert «Industriveien» Riksvei 4 for nye prosjekter inn i Nasjonal Transportplan. Vi har meget sterke forventninger til at regjeringen prioriterer Riksvei 4.