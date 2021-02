1. GD er et børsnotert selskap beliggende i Moss. Selskapets adm. dir. har naturligvis både arbeidssted og bopel i Moss, men har etter hva jeg erfarer, ikke har vært på kontoret på snart ett år (med unntak av en håndfull dager for ca. 6 mnd. siden). Styrets viktigste oppgave er, etter min mening, tilsyn med at adm. dir. gjør en god jobb. Hvordan kan en det når en ikke som et minimum sørger for at vedkommende møter på kontoret? Styret svikter her i sin viktigste oppgave og det er nesten utrolig at det kan skje. Og COVID er ingen unnskyldning for dette. Det er ikke høyere infeksjonsrisiko i Moss enn i Tyskland, tvert imot. En har i hele 2020 kunnet reise til og fra arbeid uten karantene bare ved en enkel test ved ankomst Gardermoen.