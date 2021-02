Stiller feil spørsmål

Etter flere møter med industribedrifter har jeg reflektert mye over forholdet mellom leverandører og brukere av utstyr og tjenester. En ting bekymrer meg: industribedrifter stiller ofte ikke de riktige spørsmålene når de skal kjøpe programvareløsninger fra teknologibedrifter. Det fører ofte til at industribedrifter ender opp med spesialtilpassede løsninger som er kostbare i innkjøp, og heller ikke gjør jobben over tid. Neste gang du sitter ved forhandlingsbordet, sørg for at du stiller de riktige spørsmålene. Her kommer noen forslag: