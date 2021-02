Digitalt fredsarbeid i en global verden

Det må bli like uakseptabelt å bevisst skade et land ved bruk av cyberangrep – som andre angrep. Og vi må jobbe like systematisk, og med samme bestemthet mot cyberangrep, som mot tradisjonelle angrep og terror. Samtidig må norske bedrifter og offentlige institusjoner styrke sikkerheten i egne systemer og organisasjoner, og vi må jobbe for at det digitale internasjonale fredsarbeidet styrkes mer helhetlig.