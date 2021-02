Stengning av kjøpesentre – utleierne må ta ansvar

Nå er vi igjen i den situasjonen at en rekke virksomheter har måttet holde stengt som følge av offentlige påbud og faren for nye virusutbrudd. Forskjellen fra stengningen i mars 2020, er at påbudet nå er særlig rettet mot kjøpesentre. Begrunnelsen er at de tiltrekker seg trafikk og oppfattes som attraktive destinasjoner. Tiltakene blir nå lettet på slik at sentrene igjen kan åpne, men det prinsipielle rundt fordelingen av kostnadsansvaret er ikke avklart.