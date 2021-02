Slapp å forklare seg for innsidehandel

Et hovedspørsmål var om sanksjonen for å nekte å forklare seg var forenlig med selvinkrimineringsvernet. Plikten til å forklare seg sto tilsynelatende i direkte motstrid med den grunnleggende retten til å nekte å bidra til sin egen domfellelse. Dette var bakgrunnen for at den italienske konstitusjonsdomstolen valgte å innhente EU-domstolens uttalelse. Spørsmålet ble ansett som så prinsipielt at EU-domstolen ble satt i storkammer, som består av 15 dommere.