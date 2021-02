Konkurranseklausuler: Ikke ulovlig, men...

En selger kan ha ulike grunner for å begrense hva den solgte eiendommen skal brukes til. Skal selger fortsatt bo i nærheten, kan formålet med å hindre at det drives serveringsvirksomhet fra salgsobjektet være å sikre nattero. Driver selger selv kafé, er det mer nærliggende at formålet er å beskytte egen virksomhet mot konkurranse.