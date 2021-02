Ikke skyld på indeksfondene

Jeg ser i Finansavisen at det igjen er påstander om at indeksfond er med på å skape «bobler» når prisene stiger, og at indeksfond vil stikke hull på boblen når aksjer faller. Dette høres kanskje logisk ut, men det beror på en vanlig misforståelse om hvordan en indeks settes sammen.

De fleste indekser er laget på en relativt enkel måte; man tar alle selskaper som kvalifiserer til indeksen, justerer aksjekapitalen for fri flyt (det vil si at man tar bort aksjer som ikke er tilgjengelige, for eksempel statlig eierandel), og så ganger man med prisen. Det gjøres for alle aksjer, og det blir vekten til en aksje i indeksen.

Dersom det ikke skjer noe annet enn kursendringer, trenger ikke et indeksfond gjøre noe selv om indeksvekten endrer seg; man er med tidevannet opp og ned. Tanken om at et indeksfond må kjøpe flere aksjer i et selskap etterhvert som det stiger er feil.

Tonnevis med forskning viser at det er noe å tjene på å kjøpe/selge de nye aksjene på andre tidspunkter enn akkurat når indeksen befaler

Indeksene endres som oftest to til fire ganger i året, med mindre det skjer noe spesielt. Da vil man ta inn nye aksjer og fjerne noen andre. Dette skyldes at noen «små» aksjer blir «voksne», og at andre utgår fordi de «visner».

Avanserte indeksforvaltere posisjonerer seg for slike indeksendringer for å gjøre tradingen på en optimal måte. Tonnevis med forskning viser at det er noe å tjene på å kjøpe/selge de nye aksjene på andre tidspunkter enn akkurat når indeksen befaler. Dette er en kjent anomali i aksjemarkedet, og denne litt begrensede effekten er normalt ikke veldig varig, bortsett fra til en viss grad for de aksjene som går ut.

Poenget er at dette følges nøye av proffe indeksforvaltere, og normalt ikke av aktive forvaltere som er ute etter det fundamentale. Som i andre deler av kapitalmarkedene, ser vi at slike anomalier svinner over tid når flere aktører blir oppmerksomme på dem.