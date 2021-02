Tjen penger på obligasjoner når rentene stiger

Det høres kanskje ulogisk ut for deg som fulgte med på skolen. Alle teoribøkene forklarer at kursen på obligasjonslån skal falle når rentene stiger. Dette er også i stor grad riktig for det internasjonale markedet. Derfor har vi også sett skremselspropaganda som advarer mot obligasjonsfond i tiden som kommer.

Vi kan slutte oss til advarselen når det gjelder internasjonale obligasjonsfond med lang rentebinding, men ønsker å komme med en beroligende melding om at høyrentemarkedet i Norden i stor grad består av obligasjonslån med flytende renter.

Høyere spread indikerer høyere risiko

Det finnes ulike risikoparametere når man ser på obligasjonsfond:

Yield: Et fremmedord som gir deg effektiv rente på porteføljen som helhet, i snitt og per år. Jo høyere yield, jo høyere risiko, og dertil større sjanse for uroligheter underveis. Yield uttrykkes i prosent, og er et resultat av spreaden i porteføljen tillagt risikofri rente. Dersom jeg mistet deg nå, må du allikevel lese videre. Det er ikke så komplisert som det høres ut som.

Spread: Fint, utenlandsk ord for risikopåslag. Dette er en indikasjon på kredittrisikoen i porteføljen. Det vil si hvor mye mer får man betalt ut over risikofri rente. Høyere spread indikerer høyere risiko. Spread måles i basispunkter (bp), der 100 bp tilsvarer ett prosentpoeng.

Risikofri rente: For flytende renter i Norden gjelder stort sett Nibor, Libor, Euribor og Stibor. Disse rentene skal fases ut, men erstatningen blir noe tilsvarende. Renten fastsettes hver dag av de store bankene, og skal være en indikasjon på den renten de låner ut kortsiktige penger til hverandre på.

Lengre rentebinding gir større svingninger når rentene beveger seg

Løpetid: Her blander vi ikke inn menneskets beste venn. Her handler det om hvor lenge det er til obligasjonslånene skal tilbakebetales. Lengre løpetid gir større svingninger på kursen ved markedsbevegelser, både opp og ned. Måles i antall år.