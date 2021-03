Coronaprofitørene herjer

Det er lov å utnytte markedsmuligheter, men ikke i urimelig grad over lang tid. Da kan man kalles profitør. En profitør er en person som er opptatt av egen profitt, men som bryr seg lite om uheldige konsekvenser av denne virksomheten. En profitør er altså en person som tjener seg rik på noe som er til stor ulempe for andre (Store norske leksikon).

Sverre Hope. Foto: Privat

I september i fjor tillot jeg meg i Finansavisen å påpeke det urimelige i at helårs reiseforsikringer ble helt eller delvis suspendert, uten at kundene ble tilsvarende kompensert. Skadeutbetalingene knyttet til reiseforsikringer måtte nødvendigvis falle når folk slutter å reise. Mine påstander ble forsøkt imøtegått fra bransjehold. Nå er fasiten her.

Året 2020 fremstår som helhet rimelig normalt. Skadeprosenten endte på 63 prosent, hvilket gir et meget pent, men ikke urimelig godt resultat for 2020. Vi fikk altså ikke det katastrofeåret bransjen selv fryktet etter utbetalingene da krisen brøt ut. Men det ser heller ikke spesielt grådig ut. Tok jeg feil?

Vi må se på kvartalene hver for seg for å se hva som skjedde. Skadeutbetalingene kvartal for kvartal 2020 ser slik ut:

Skadeutbetalinger i 2020 (Mill. kr) 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Hele året Erstatninger, hittil 1.308 1.871 2.212 2.303 2.303 Nye i kvartalet 1.302 569 341 91 2.303 Premier 915 915 915 915 3.660 Skadeprosent 142 % 62 % 37 % 10 % 63 % Kilde: Finans Norge

Skadeprosenten er kun et estimat, basert på jevn fordeling av premier over året. Men se på de absolutte tallene. Fra pandemiutløste 1,3 milliarder i første kvartal, til akkurat like pandemiutløste 91 millioner i fjerde kvartal. Som vi spådde: erstatningsutbetalingene stupte da folk sluttet å reise. Kundene bør godtgjøres for dette, ikke kun selskapene.

Mitt poeng er at dette er hverken overraskende eller uforutsigbart. Det vil være svært lave skadetall langt inn i 2021 også. Selskapene fortsetter likevel å ta seg betalt for en tjeneste som i beste fall er kraftig begrenset i dekningsomfang, i verste fall helt kansellert. Helårs reiseforsikring for 2021 vil være en gullgruve for selskapene, og et rent bondefangeri overfor kundene.

I realiteten representerer dette et kynisk tyveri fra forsikringskundene i størrelsesorden 1,5 milliarder

Det ryktes nå at forsikringsgiverne presser på for høyere premier for 2021. Det er det absolutt ingen grunn til. Det anstendige er å skyve på fornyelsene slik at kundene får en redusert premie gjennom lengre løpetid på forsikringene.