Staten gambler med de spilleavhengige

Overskudd fra pengespill og lotteri i Norge skal gå til samfunnsnyttige formål. Det har Stortinget bestemt. Siden 2007 har internasjonale spilleselskaper etablert seg i Norge, og har i dag en markedsandel på over 50 prosent. Menon Economics (2018) viser at Norge taper minst 3,4 milliarder kroner årlig på dagens ordning. Eierne av internasjonale spillselskaper er vinnerne.

Norsk Tipping er stadig mer lik aktørene selskapet ønsker å distansere seg fra

Enerettsmodellen fører til gigantiske tap av inntekter for frivilligheten og det norske samfunnet.

Norsk Tippings årsregnskap viser at de over en tiårsperiode har økt omsetningen fra 12,6 milliarder til 38,1 milliarder kroner. Formålsandelen har i perioden økt med skarve 1,6 milliarder kroner. I samme periode er formålsandelen i prosent av inntekten blitt halvert, fra drøyt 30 prosent til under 15 prosent. Norsk Tipping er stadig mer lik aktørene selskapet ønsker å distansere seg fra.

Omfanget av spilleavhengighet øker, og både kompensasjonsordningen og inntektene til frivilligheten er uteblitt i mangel av alternative inntektskilder. Vi har altså å gjøre med en minister som ikke evner å forsvare monopolet, og et storting som ikke tar konsekvensene.

En av Stortingets oppgaver er å korrigere defekte ordninger, men i spørsmålet om enerettsmodellen ser våre folkevalgte en annen vei. Stortingets manglende etterlevelse har ført til enorm belastning for de spilleavhengige og frivillige organisasjoner.

Uønsket spilleadferd og kontroll henger sammen – og er sammensatt. Stadig mer av nordmenns spilling foregår utenfor norske myndigheters kontroll. Det vanskeliggjør arbeidet mot problemspilling, og er en stor utfordring for enerettsmodellen.

En lisensmodell, slik Norsk Lotteri har søkt om, er veien å gå. Det ville sikret at en større del av markedet ble regulert av norske myndigheter, og gitt bedre forutsetninger for å bekjempe problemspilling, og i sum vært samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det ville økt sannsynligheten for at vedtatte målsetninger for spillepolitikken bedre kan nås ifølge Oslo Economics (2018).

En start vil være at Stortinget tar grep for å rette opp enerettsmodellens feil og mangler, snarere enn å «høyne», lukke øynene og håpe alt løser seg.

Ottar Dalset

Styreleder i Norsk Lotteri