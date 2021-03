Ved skilsmisse kan det oppstå spørsmål om en ektefelle som ved skiftet ønsker å beholde egne eiendeler, jf. ekteskapsloven § 66, kan gjøre fradrag for latente skatteforpliktelser (også kalt utsatt skatt) ved verdsettelsen av eiendelen.

Kåre Moljord. Foto: Advokatfirmaet Henriksen & Co.

Slike latente skatteforpliktelser er knyttet til skatt som realiseres ved skatteutløsende disponering over eiendeler som ikke kan realiseres skattefritt, for eksempel skatt på aksjegevinst og utbytteskatt, i tiden etter at partene har gått fra hverandre (skjæringstidspunktet).

Forarbeidene til ekteskapsloven presiserer at verdsettelsen av en eiendel skal hensynta latent skatt etter en «konkret skjønnsmessig vurdering.» Professor dr. juris Frederik Zimmer har lagt til grunn at det både for realiserte og urealiserte skatteforpliktelser skal tas hensyn til latent skatteplikt, men at i noen tilfeller vil «muligheten for at skatteforpliktelsen ikke vil bli aktualisert, være så stor at det må anses riktigst å se helt bort fra den».

Dette syn er lagt til grunn blant annet i en dom fra Gulating lagmannsrett (LG-2011-19214). Retten fant det ikke «sannsynliggjort» at aksjeposten ville bli solgt «med det første» eller «innen overskuelig tid». Retten konkluderte med at det da ikke var grunnlag for å gjøre fradrag for latent skatt.

Det avgjørende for om det skal eller kan gjøres fradrag for latent skatt, beror derfor på en vurdering av sannsynligheten for at den latente skatteforpliktelsen realiseres «innen overskuelig fremtid». Dette spørsmålet må avgjøres etter en alminnelig bevisvurdering. Spørsmålet om hvordan man konkret beregner størrelsen på (eventuelt) fradrag for latent skatt, er lite berørt i rettspraksis, forarbeidene og i teorien, ut over at det må utvises skjønn.