Om grisen «Omelett» og norsk landbruk

Grisen Omelett mestrer dataspill. Det har forskerne funnet ut, ifølge Nationen. Lederskribent Trygve Hegnar i Finansavisen er kvikk i hodet, og slutter av nevnte faktum at bøndene bør ansette Omelett og andre griser som forhandlere for å skaffe seg sårt tiltrengt arbeidskraft i disse coronatider. Kanskje på sikt også overta jordbruksforhandlingene for bøndene. Redaktøren solid plassert på Oslo vest med hovedkontor ved Smestaddammen går ikke så langt, men det ligger implisitt.

Trygve Hegnar, mannen som revolusjonerte norsk næringslivsjournalistikk, kan en del om aksjer og den slags, men har ikke filla greie på landbruk. For som finansmannen skriver: «Det er åpenbart ikke lett å få noen ledige i Oslo til å reise til Lofoten for å sløye skrei eller til Lier for å så jordbær når de ledige får mer penger fra NAV enn de får fra jordbærbonden».

Den var god. «Jordbærbonden» Hegnar sår altså sine jordbær i jordbæråkeren. Det neste blir vel at «bonden» Hegnar skal i fjøset for å melke oksen. En annen kritikus av norske bønder som kan konkurrere med Hegnar sitter også midt i Oslo, nærmere bestemt øverst på Karl Johan. Professor dr. juris Erling Hjelmeng, lobbyisten for de private Q-meieriene og Synnøve Finden. For de private meieriselskapene av «noen bondefiendtlige fløteskummere av grådige aksjonærer», for å holde oss til professorens egne ord.

Tilbake til start for bøndene. Nettopp som Hegnar, Hjelmeng & co ønsker det

Professoren rir igjen i Nationens spalter, og foreslår like godt å slakte meierisamvirket Tine slik at Kavlifondet, Scandza og matbaronene lettere kan trenge seg inn på de bondeeide produksjons- og salgssamvirkenes domene og bygge sine maktvertikaler av det nærmest putinske slaget.

Som en slags rottefangeren fra Hameln lokker den juridiske professor i sin fløyte med en omgjøring av Tine industri til et (bondeeid) aksjeselskap, mens Tine råvare skal få fortsette som et samvirke. Alle som vil se, ser at noe slikt vil være begynnelsen på slutten for landbrukssamvirkene. Tilbake til start for bøndene. Nettopp som Hegnar, Hjelmeng & co ønsker det.

