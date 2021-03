EØS-midlene er et milliardsluk

Utenriksministeren slo også fast at prinsippet om frivillighet vil ligge til grunn i de forestående forhandlingene om en ny periode for EØS-midler i 2021.

Regjeringen har derimot ikke gått inn for at størrelsen på beløpet skal reduseres, slik Senterpartiet nylig foreslo i Stortinget. Vi mener det er på tide med en kritisk gjennomgang etter at ordningen har est ut i omfang, og pengesummene vi frivillig eksporterer til land som Polen, Ungarn og Latvia er blitt stadig større. Dette ble nedstemt av Høyre og Fremskrittspartiet.

Gjennom EØS-midlene betaler Norge hvert eneste år milliarder av kroner til prosjekter vi har svært dårlig kontroll med. EØS-midlene skal bidra til «sosial og økonomisk utjevning» i Europa, men det er mildt sagt usikkert i hvilken grad milliardene fra Norge faktisk treffer på dette, noe blant annet også Riksrevisjonen har pekt på.

Det er legitimt å problematisere om en årlig bistandsmilliard til Polen er riktig bruk av norske skattepenger. Eller om millioner til feiring av Gjøkens Dag, et flaggermus-prosjekt og kunstterapi i Romania treffer godt i ordningens formål. Norge har bidratt til å bevilge om lag 70 millioner kroner til blant annet aircondition og ventilasjon i et polsk maritimt museum i Gdansk.

EU tjener stort på handelen med Norge. Den sikrer EU helt nødvendige innsatsfaktorer til egen industri, som olje, gass og fisk, og EU går også med et voldsomt overskudd i sin handel med Norge. Bare i fjor hadde Norge et underskudd på over 65 milliarder i handelen, til og med når vi regner med salget av norsk olje og gass. Dette betyr at vi kjøpte varer og tjenester fra EU for 65 milliarder kroner mer enn vi solgte.

Statsminister Erna Solberg har ikke lykkes i å gi oss flere bein å stå på og utvikle ny industri på fastlandet. I Norge trenger vi flere arbeidsplasser og mer industriproduksjon. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå er det blitt godt over 30.000 færre norske sysselsatte de siste ti årene før coronapandemien. All sysselsettingsvekst i samme periode har kommet fra utlandet.

Selv om EU går med et solid handelsoverskudd overfor Norge, reduserer ikke regjeringen importen av for eksempel landbruksvarer fra EU. På toppen av det hele krever EU økte fiskekvoter i norsk farvann. Det er ikke påkrevd at vi attpåtil skal gi nesten 6 milliarder kroner i bistandsmidler.

Senterpartiet vil styre Norge ut i fra norske interesser. Utbetalingene av EØS-midler har vokst ut av proporsjoner. Det er overraskende om ikke også Finansavisen ser behovet for en kritisk gjennomgang av hvordan disse skattepengene brukes.

Emilie Enger Mehl

Stortingsrepresentant for Senterpartiet, medlem av Utenriks- og Forsvarskomiteen