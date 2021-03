Vi trenger utsatt frist!

Det er ikke uten grunn at regnskapsførerne er blitt omtalt som næringslivets helsearbeidere i løpet av pandemien. Selv i et normalår stoler 70 prosent av Norges næringsliv på deres hjelp til bedriftsøkonomien. Under pandemien er ansvaret større, oppgavene flere, og mer står på spill. For å sikre levelige arbeidsforhold ber vi nå myndighetene om fristutsettelser – vi må passe på at menneskene i bransjen makter å stå løpet ut!

Regnskapsførere over det ganske land bistår kundene sine - virksomhetene som rammes av restriksjonene knyttet til pandemien – i søknadsprosessene om støtte og med dokumentasjonen som kreves. De fleste bedriftene har ikke denne kompetansen selv, og er helt avhengige av regnskapsføreren, som også bistår med å finne ut om de er i posisjon til å søke; etter kompensasjonsordningen, om kontantstøtte, om lønnstilskudd, om betalingsutsettelser og kommunale støtteordninger...

Ordningene er heldigvis mange for å dekke ulike tap og behov, men krever derfor også ofte kyndig hjelp og rådgivning – fra en med oversikt over regelverk og vilkår i hyppig endring etter hvert som nye ordninger kommer på plass. Det er gjerne regnskapsføreren.

Dette er et arbeid som krever både tid og ressurser. Søknadene om støtte etter kompensasjonsordningen skal bekreftes av regnskapsfører eller revisor, og bekreftelsene gis på grunnlag av flere kontrollhandlinger.

Det er snakk om flere tusen dagsverk. Tidsbruken på selve søknadshjelpen og veiledning kommer i tillegg. En del av jobben er også å være en støttespiller, samtalepartner og rådgiver i en krevende økonomisk situasjon for kundene.

Regnskapsbransjen er innstilt på å bidra til å redde de virksomhetene som kan reddes, og flere har gjort det uten å vite om de får betalt, fordi de bryr seg og vil hjelpe. Men nå begynner det å tære på.

Nå må vi legge forholdene til rette for bransjen! Tiden strekker ikke til, selv om det jobbes ut i de små nattetimer, dag etter dag.

Tiden vi er inne i er den mest hektiske perioden for regnskapsførerne. Nå jobbes det med årsoppgjøret, i tillegg til at flere andre frister forfaller; som løpende a-meldinger og mva. En pandemi på toppen er som å ta på en vektvest mens du løper en maraton – for de fleste av oss uutholdelig, i tillegg til at sannsynligheten for at du holder til mål reduseres betraktelig.

Regnskap Norge har sammen med Revisorforeningen bedt myndighetene om fristutsettelser, for å gjøre arbeidsforholdene for bransjene våre mer levelige i en tid som er tøff for mange, og som vi ennå ikke vet hvor lenge vil vare.

Vi håper myndighetene hører på oss og legger forholdene til rette så bransjen kan fortsette å bistå næringslivet i denne tøffe og tunge tiden.

Christine Lundberg Larsen



Adm. direktør i Regnskap Norge