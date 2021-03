Gleden over lave taxipriser vil bli kortvarig

Trygve Hegnar skriver 3. mars at han er glad for at Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er for opptatt med smittevern til å reversere dereguleringen av drosjenæringen. Heldigvis er det dialog mellom næringen og politikerne, og Hegnar kan være helt sikker på at all informasjon også når Johansen.

Det har alltid vært studenter, deltids- og heltidsansatte i arbeidsstokken vår. Det som skiller Uber/Bolt fra oss, er at vi ansetter sjåførene og gir de ordnede forhold. Dette innebærer en anstendig lønn, sykepenger, feriepenger og alt hva et arbeidsgiveransvar innebærer.

Dette er ikke sunn konkurranse, dette er en svært usunn utvikling i forhold til norsk arbeidsliv

I en pågående pandemi, der reiseliv og transport er de næringene som er hardest rammet, er det trist at myndighetene åpner for at aktører kan komme inn og presse ned prisene på et nivå ingen kan leve av. At Hegnar uttaler at «det nå kan bli gøy å ta drosje igjen» (på bakgrunn av latterlig lave priser), er ingenting annet enn et sykdomstegn. Vi har allerede mistet over 3.000 drosjesjåfører på landsbasis i 2020, og 2021 ser ikke mer lovende ut. Dette er ikke sunn konkurranse, dette er en svært usunn utvikling i forhold til norsk arbeidsliv.

Vi som har fulgt med på taxinæringen i andre land vet at de lave prisene heller ikke vedvarer. Hegnar peker på at det er kunden som får mest igjen for de lave takstene. Det er ingen uenig i. Men for kundene som jubler over lave taxipriser, vil gleden være kortvarig.

De regningene kan ikke betales om takstene halveres. Dette resulterer i skyhøye taxipriser

I alle land er trenden den samme; først går prisene kraftig ned for å tiltrekke seg kundene, deretter skrus prisen opp. Og da viser all erfaring at prisene går skyhøyt over de ordinære taxiprisene. Dette er helt naturlig da de faste utgiftene på bil, sentralavgift, bompenger m.m. er rigide. De regningene kan ikke betales om takstene halveres. Dette resulterer i skyhøye taxipriser.

Hegnars påstand om at «de som får mest igjen for dette er kundene», er ikke riktig. Med lavere priser vil ikke næringen kunne tilby samme tjeneste som før, og da må noe vike. Det vi allerede ser er at tilgjengelighet ryker. Flere kommuner opplever nå et redusert tilbud på kveld, natt og helg.

Som jeg skrev innledningsvis, tror jeg nok at Raymond Johansen (Ap) vil få en grundig rapport fra Samferdselsdepartementet om hvordan situasjonen i næringen virkelig er. For det glansbildet Hegnar fremstiller er langt fra realiteten. Det er helt riktig at taxinæringen ikke er død, og vi vil fortsette å kjempe for en seriøs næring med inntekter vi kan leve av. Det stunder mot stortingsvalgvalg, dere!

Svein Eide

Drosjeeier i Bergen Taxi

(Innlegget er noe forkortet. Red.)