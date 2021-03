Nye krav til vern av forretningshemmeligheter

Forretningshemmeligheter kan være alt fra algoritmer, forretningsplaner, kundelister, til oppskriften på Coca Cola. Beskyttelse og hemmelighold av slikt materiale inngår ofte som en del av virksomhetens strategi for å beskytte investeringer og bedre konkurranseevnen. Forretningshemmeligheter har vært gitt beskyttelse gjennom rettspraksis, men også regler i markedsføringsloven, forvaltnings- og offentlighetsloven.

Ny lov om forretningshemmeligheter trådte i kraft fra nyttår. Loven gjennomfører EUs direktiv om vern av forretningshemmeligheter og harmoniserer vern av forretningshemmeligheter på tvers av EØS.

Sammenlignet med tidligere rettstilstand er nyheten i Norge at vi nå pålegges en klarere aktivitetsplikt for å beskytte forretningshemmelighetene

Men forretningshemmeligheter har jo hatt vern gjennom lov og rettspraksis i Norge lenge, tenker du kanskje – hva er nytt nå? Sammenlignet med tidligere rettstilstand er nyheten i Norge at vi nå pålegges en klarere aktivitetsplikt for å beskytte forretningshemmelighetene. Det er ikke lenger nok å vise til at noen urettmessig har utnyttet dem – man må selv også påvise at man har truffet egnede beskyttelsestiltak for å hindre at andre får tilgang til den eller utnytter den.

Kravet til aktivitetsplikt betyr at det er viktig å vurdere om egne rutiner, systemer, konfidensialitetsavtaler med videre for beskyttelse av forretningshemmeligheter oppfyller lovens krav.

Man må være forberedt på at konkurrenter vil angripe beslutninger om å nekte innsyn etter offentlighetsloven med den begrunnelse at kravet om beskyttelsestiltak ikke er dokumentert eller oppfylt

Kommunikasjon med det offentlige er et område man bør være særlig oppmerksom på, enten det gjelder offentlige anskaffelser, søknader til det offentlige eller lignende. Med lovens klare krav til tiltak for å verne forretningshemmeligheter, må man være forberedt på at konkurrenter vil angripe beslutninger om å nekte innsyn etter offentlighetsloven med den begrunnelse at kravet om beskyttelsestiltak ikke er dokumentert eller oppfylt. Med klare krav nedfelt i loven, er det også sannsynlig at offentlige virksomheter og myndigheter vil stille større krav til dokumentasjon av bedriftens beskyttelsestiltak.

Så hva bør man gjøre?

Kartlegge hva som er bedriftens forretningshemmeligheter.

Opprette database med oversikt over alle forretningshemmeligheter med en oversikt over hvem som har fått tilgang internt og eksternt.

Lage en strategi og operativ rutine for håndtering av forretningshemmeligheter.

Sørge for interne beskyttelsestiltak.

Revidere konfidensialitetsavtaler o.l.



