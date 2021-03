Til himmels for enhver pris?

At morgendagens IT-tjenester i hovedsak vil bli levert fra en nettsky, er de fleste enige om. Men mange selskaper har en «sky først»-strategi, basert på sviktende argumenter og forståelser.

Vår erfaring er at overgangen til skyen er mer komplisert og tar mer tid enn mange virksomheter først tror, men gjort riktig kan arbeidsprosesser effektiviseres, og man kan oppnå både lavere risiko og mer fremtidsrettede løsninger ved å benytte skytjenester.

Likt for likt koster en server fire til fem ganger så mye i skyen som om man drifter den selv – i eget hus

Stian B. Barmen. Foto: Proact IT Norge

At IT som en tjeneste, på fagspråket kjent som Software-as-a-Service (SaaS), har slått an, er forståelig. Kvaliteten på det som leveres er høy, dataene og tjenestene er tilgjengelige hvor som helst, tjenesten blir hele tiden oppdatert med ny funksjonalitet, og sikkerheten ved datasentre tilkoblet skyen er normalt svært god. I tillegg får man kontinuerlig tilgang til ny programvare, mange eksklusivt tilgjengelig på skyplattformene.

Men uten en strategisk tilnærming til innkjøpsprosessen, kan det bli en dyr og lite trivelig fornøyelse. Det er krevende å vite hvilke elementer du trenger i løsningen. Likt for likt koster en server fire til fem ganger så mye i skyen som om man drifter den selv – i eget hus. I skyen må man selvsagt løpende betale for alle applikasjoner og lagringsplass som benyttes. Om man har gammelt «rot» man ikke vil kvitte seg med, kan det være mye å spare på å la det forbli på en server i kjelleren fremfor å ukritisk flytte alt til skyen.

Migrering til en SaaS-tjeneste kan være mye bedre enn å etablere servere i skyen og installere selv

Normalt er mer enn halvparten av dataene og applikasjonene som en virksomhet benytter ikke velegnet for å ligge i en sky – det koster flere ganger mer uten at man har behov for de fordelene som skyløsningen byr på. I stedet for «lift & shift», hvor alt blir flyttet ut i skyen, er det for svært mange mer bærekraftig å løfte det som er ryddet og klart, og heller vurdere andre hybridløsninger for tjenester som ikke er modernisert til å kjøre i en offentlig sky ennå.

Vurdering av applikasjoner og tjenester bør gjøres strukturert. Migrering til en SaaS-tjeneste kan være mye bedre enn å etablere servere i skyen og installere selv. Har man egne applikasjoner man ønsker å kjøre i skyen, bør de være modernisert for å benytte skyens automatiseringsmekanismer for å kunne raskt skalere opp og ned.

Gjort riktig kan dette gi dine brukere eller kunder en mye bedre opplevelse av tjenestene dine, og skyens massive ressurser gjør at du kan håndtere svingninger i krav uten store investeringer. Her gir skyløsninger mening både fra et teknisk og finansielt perspektiv.

Å ha en «sky først»-strategi er et veldig fint utgangspunkt, men som med det mest annet i verden er det nødvendig med modningsprosesser og forberedelser for å lykkes – både i egen kjeller og i skyen.

Stian B. Barmen

Teknologidirektør i Proact IT Norge