Hei Røkke!

Takk for brev. Akers satsing på bitcoin har overrasket mange. Noe jeg er forundret over er at Aker har valgt den mest energikrevende kryptovalutaen samtidig som grepet delvis selges inn som et klimatiltak.

Klimaeffekten skal ligge i at bitcoinvirksomhet kan nyttiggjøre seg strøm som ellers ville gått til spille. Siden bitcoinvirksomhet er regulerbar, vil den være kompatibel med den ofte variable produksjonen av fornybar strøm. Høy betalingsvilje for strøm til bitcoinvirksomhet skal gjøre marginale fornybarprosjekter lønnsomme og realiserbare.

Dette regnestykket går imidlertid ikke opp klimamessig så lenge bitcoinvirksomhet i seg selv krever ekstreme mengder energi. Det vises til Lightning Network, som vil redusere energibruken ved små transaksjoner betraktelig. Denne mekanismen er imidlertid umoden og har vesentlige sikkerhetsutfordringer.

Det setter Akers øvrige klimasatsinger i et dårlig lys

Når det gjelder den lokale overskuddsstrømmen, er det mange måter å nyttiggjøre den på: Den kan lagres ved bruk av pumpekraftverk, som hydrogen eller i batterier. Den fornybare kraftens variable natur er en utfordring, men det kan umulig være bare bitcoinvirksomhet som er løsningen. Alex de Vries ved Vrije Universiteit Amsterdam konkluderer for øvrig med at bitcoinvirksomhet ikke bare tar energitopper, men øker basisforbruket. Videre medfører bitcoin et betydelig avfallsproblem knyttet til utrangerte maskiner. Klimaargumentet fremstår ut fra dette som uten substans.

Akers satsing bidrar til å legitimere bitcoinprosjektet. Ut fra klimahensyn er det uheldig at en seriøs og anerkjent aktør velger denne retningen. Det setter Akers øvrige klimasatsinger i et dårlig lys.

PS: Vil du ha tulipanløk?

Du kan få dem gratis.

Anne Marie Heidenreich

Aksjonær i Aker