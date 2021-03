Raidet mot Höegh LNG: Virkelighetens Exit

Höegh-familien vil ta Höegh LNG av børs. Så spennende, men hva med oss andre minoritetseiere? Vi skal få hele 23,50 kroner pr aksje i bytte for våre aksjer. Riktignok ikke helt frivillig, men pytt, det er da i det minste over kursen på Oslo Børs den siste tiden.

Ifølge Morten W. Höegh holder det med to tredjedels flertall på en generalforsamling for å tvinge minoritetsaksjonærene til å selge sine andeler. Dette er visstnok greit, da selskapet hører hjemme på Bermuda. Han er ikke så opptatt av at det er notert på Oslo Børs og at reglene der generelt krever 90 prosents eierskap for å tvangsutløse minoritetseiere. Jeg er ikke sikker på hva som er rett, men reglene på Oslo Børs er utformet nettopp for å verne minoritetseiere mot maktmisbruk av majoritetseiere.

Ifølge Höegh er det ikke et tvangskjøp de forsøker seg på, men en amalgamation (sammenslåing). Derfor gjelder andre regler. Denne type sammenslåing er normalt mellom ulike tilknyttede selskaper, for eksempel en sammenslåing mellom mor- og datterselskaper, ikke for å kjøpe ut mindre deltagere ved tvang. Jeg mener dette er nettopp hva det ser ut til å være: en overkjøring av mindre aksjonærer for å tilegne seg selskapets verdier til en svært urimelig pris.

Virkelig? Uavhengige? I et selskap der nær 50 prosent av aksjene kontrolleres av en familie. Hvem i styret er uavhengig?

Dette er et på ran på høylys dag og burde være av interesse for tilsynsmyndighetene. Oslo Børs skal ikke bare være en god markedsplass, men er også satt til å verne aksjeeiere mot å bli overkjørt av store aktører.

Höegh LNG eier aksjer i andre selskaper, noe som utgjør over 27 kroner per aksje (HMLP og Avenir LNG), så de resterende verdiene i selskapet må jo ha en svært negativ verdi siden Höegh-familien kommer med et så lavt bud til oss minoritetseiere. Jeg lurer på om Morten W. Höegh ville vært villig til å selge sine eiendeler for 23,50 kroner per aksje? Jeg tror ikke det, og det vil ikke jeg heller.

«Tilbudet» er allerede enstemmig anbefalt av de uavhengige medlemmene av selskapets styre. Virkelig? Uavhengige? I et selskap der nær 50 prosent av aksjene kontrolleres av en familie. Hvem i styret er uavhengig?

Jeg oppfordrer alle aksjonærer i selskapet, store som små, til å være aktive på den kommende generalforsamlingen og stemme nei til ikke bare et dårlig tilbud, men også maktmisbruk fra store eiere som forsøker å tilegne seg verdier fra mindre eiere. Dette er ikke en episode i Exit, men virkeligheten.

Pål Vaage Martinsen

Hobbyinvestor og minoritetsaksjonær i Höegh LNG