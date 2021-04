Tenk deg om. Kurer konsulentsyken

Kutt i bruk av konsulenter og rådgivere blir ofte mål heller enn middel. Det er usunt. I et land med kronisk kompetanseunderskudd er vi avhengige av kompetansespredningen fra konsulenter.

Det grenser til uvitenhet når det snakkes om flatt konsulentkutt. Dette er mennesker som sprer kompetanse, gir tryggere og bedre hverdag over hele landet.

De færreste har råd til store IT-avdelinger eller interne bærekraftressurser

La oss ta kompetansedelen først.

Norge er et land der 99 prosent av næringslivet består av små og mellomstore bedrifter. Dette er et næringsliv som står midt i en enorm omstilling preget av digitalisering og bærekraft. De færreste har råd til store IT-avdelinger eller interne bærekraftressurser. Om de mot formodning skulle hatt midlene, mangler hodene. Rett kompetanse til rett tid er lettere sagt enn gjort.

3 av 4 NHO bedrifter trenger mer IKT-kompetanse og behovet vil vokse med 66 prosent innen 10-året er omme. Da grenser det mot egoisme når offentlige aktører som NAV støvsuger markedet for IKT-kompetanse og bygger opp et av landets største IT-miljøer.

Konsulenter og rådgivere gjør hverdagen tryggere og bedre over hele landet. Vi snakker om 130.000 arbeidsplasser rundt om i Norge, 40.000 flere de siste ti årene. Debatten om dem og deres samfunnsbidrag fortjener en kraftig faktajustering. Det vil vi bidra med. Derfor har vi fått utarbeidet rapporten Verdien av gode råd som tar et dypdykk i størrelsen og utviklingen til rådgivernæringen, samt hvilken nytte kundene ser i rådgivere.

Abelia kommer ikke til å slippe faktaballen. Nylig lanserte vi Rådgiverbarometeret som skal gi et oppdatert innblikk i situasjonen og fremtidsutsiktene til rådgivernæringen. Barometeret oppdateres fortløpende.

Jeg ser frem til en mer faktaorientert debatt. I påvente av det kan vi jo se på eksemplene som finnes. La oss starte i Larvik.

Før man setter konsulentkutt som et blindt mål ber jeg om at man tenker seg om. Ta deg tid til å tenke over om du virkelig har hodene og hendene til å løse oppdraget helt på egen hånd eller om man kan dra nytte av kompetanseoverføring fra et konsulentmiljø

Folkehelseloven pålegger norske kommuner å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse. Den nye IT-løsningen Samla gir ny innsikt som kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller og bedre folkehelsen. Den skybaserte løsningen gir kommuner over hele landet bedre oversikt over utviklingstrekk i egen befolkning, som igjen gjør det lettere å peke ut trender og utvikle tiltak. Først ut er Larvik kommune, med hjelp av konsulenter i Webstep.

Vil du ha et eksempel til?

I februar i år varslet regjeringen at det skulle opprettes en søknadsbasert ordning for utenlandske arbeidstagere som er avgjørende for at bedriftene kan holde hjulene i gang. Det kan være lettere sagt enn gjort. Men, innen februar var omme hadde Sjøfartsdirektoratet stablet løsningen på beina med god hjelp fra spisskompetente konsulenter i Capgemini.

Før man setter konsulentkutt som et blindt mål ber jeg om at man tenker seg om. Ta deg tid til å tenke over om du virkelig har hodene og hendene til å løse oppdraget helt på egen hånd eller om man kan dra nytte av kompetanseoverføring fra et konsulentmiljø.

Øystein Eriksen Søreide

Adm. direktør i Abelia