Finansregulatorisk påskenøtt

Når smyger du best ut en nyhet du ønsker død og begravet, som helst ikke skal gjenoppstå fra de døde tredje dag? Klokken 13:27 fredag før påske er svaret. Da kunngjorde Finansdepartementet at finansieringsrabatten for små og mellomstore bedrifter likevel ikke innføres i Norge i juni 2021.

Rabatten på 24 prosent ble innført i EU i juni 2020. Siden har pandemislagne norske bedrifter blitt fornektet like tilgjengelige og rimelige banklån som sine europeiske konkurrenter. Det er stikk i strid med Finansdepartementets egne anbefalinger i Perspektivmeldingen 2021 og Norge mot 2025. De to rapportene ble nylig presentert i storslåtte pressekonferanser, teller totalt 486 tettskrevne sider, og fremhever at: Konkurransedyktige rammebetingelser for næringslivet er nøkkelen til verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien.

Treneringen av små og mellomstore bedrifters økte tilgang på rimeligere banklån begrunnes som følger: Ikrafttredelse av bankpakken i EØS-avtalen avhenger av når eventuelle konstitusjonelle forbehold for de enkelte rettsaktene kan løftes i alle de tre EØS/EFTA-statene. De tre landene er Norge, Island og Liechtenstein. Samlet har de 5,8 millioner innbyggere hvorav 93 prosent av dem bor i Norge.

Er denne handlekraftige regjeringen avhengig av Island og Liechtensteins parlamentariske prosesser for å gi mellomstore norske bedrifter samme finansieringsrabatt som EU innførte i juni 2020?

For dette norskdominerte trekløveret holdt det altså ikke med et ekstra år for å innføre finansieringsrabatten som 27 EU-land med 450 millioner innbyggere greide å innføre allerede i juni 2020. Regjeringen Solberg har vist uovertruffen handlekraft ved å stenge ned landet og øke offentlige utgifter med 149 milliarder kroner. Som andel av fastlands-BNP steg offentlige utgifter fra 60 til 66 prosent i 2020. Er denne handlekraftige regjeringen avhengig av Island og Liechtensteins parlamentariske prosesser for å gi mellomstore norske bedrifter samme finansieringsrabatt som EU innførte i juni 2020?