Høyere CO2-avgift: Utslippene vil flyttes til våre naboland

En opptrapping av CO2-avgiften til 2.000 kroner pr. tonn for bedrifter som er for små til å være kvotepliktige vil gi en så stor konkurranseulempe at vi frykter at bedriftene ikke vil overleve. Utslippene vil flyttes til våre naboland, som ikke avgiftsbelegger industri på samme måte. Regjeringens forslag er rett og slett dårlig klimapolitikk og elendig industripolitikk.

Dette er en logikk som bare fungerer på skrivebordet eller på studiesirkler i regjeringspartiene

Stein Lier-Hansen. Foto: Tone Buene

Vi registrerer at regjeringspartiene mener at staten skal kompensere bedriftene som må betale mer i CO2-avgift, ved å senke andre skatter og avgifter. Dette er en logikk som bare fungerer på skrivebordet eller på studiesirkler i regjeringspartiene. De som rammes aller hardest av en avgift på 2.000 kroner pr. tonn er noen få konkrete ikke-kvotepliktige industribedrifter, som risikerer å få titalls millioner i økte avgifter. Det hjelper ikke disse bedriftene at det smøres generelle skattekutt jevnt utover næringslivet.

Norsk Industri har lenge tatt til orde for at det inngås en klimaavtale mellom industrien og staten som sikrer reduserte utslipp til avtalte tidspunkter. Det betyr at ikke-kvotepliktig industri vil forplikte seg til å gjennomføre klimatiltak, kombinert med at CO2-avgiften trappes opp til på sikt å følge den økonomiske belastningen kvoteprisen utgjør. Dette vil gi reelle utslippskutt samtidig som industrien bevarer sin konkurranseevne og kan bruke overskudd på reell klimaomstilling i stedet for å bare betale avgifter. Samtidig må det etableres gode statlige støtteordninger for klimaomstilling i industribedriftene.

Avgifter er lite styringseffektivt når det gjelder punktutslipp fra konkurranseutsatt industri

Industrien har vist at miljøavtaler er veien å gå for å redusere utslipp. Det er blant annet inngått avtaler mellom industrien og myndighetene for å redusere utslipp av NOx og svovel, som et alternativ til statlige avgifter. Her går utslippene ned samtidig som industriens konkurranseevne opprettholdes.

Opposisjonspartiene på Stortinget har kommet den ikke-kvotepliktige industrien i møte og foreslår at industrien kan inngå sektorvise avtaler eller klimapartnerskap med staten, som et alternativ til avgift. De har tatt poenget. Avgifter er lite styringseffektivt når det gjelder punktutslipp fra konkurranseutsatt industri. Slik vi forstår det, er det nå bare regjeringspartiene som står igjen med et ensidig avgiftsfokus. Vi har imidlertid fortsatt ambisjoner om å få til en bredt forankret klimaavtale for fastlandsindustrien.

En god klimapolitikk reduserer utslipp globalt, nasjonalt og lokalt samtidig som den tiltrekker seg investeringer i eksportrettet lavutslippsindustri til Norge. Da er grønne klimaavtaler riktig virkemiddel.

Stein Lier-Hansen

Adm. direktør i Norsk Industri

(Innlegget er noe forkortet. Red.)