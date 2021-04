Skydrift styrker innovasjonsevnen

Brukt riktig kan skydrift være en sterk driver for innovasjon, som lar deg bevege deg fortere i markedet enn om du er avhengig av en intern driftsavdeling.

Erfaringsmessig er det få ting som gjør produktutvikling dyrere og tregere enn når du må involvere flere team for å få laget produktet

Om du skal drive med innovasjon er det viktig å optimalisere for læring. Organisasjoner som klarer å lære mer, raskere og billigere enn konkurrentene har et konkurransefortrinn. Erfaringsmessig er det få ting som gjør produktutvikling dyrere og tregere enn når du må involvere flere team for å få laget produktet. Det beste er om du kan isolere arbeidet til ett enkelt team. For større organisasjoner er det ofte det å være avhengig av en sentralisert driftsavdeling som gjør at arbeidet stopper opp.

Sveinung Dalatun, Miles Foto: Miles

Drift i skyen, for eksempel hos Amazon, Google eller Microsoft, er selvbetjent. Det blokkerer ikke utviklingsprosessen din. De store skyleverandørene har sterke økonomiske insentiver for å satse hardt på selvbetjening. Har du tusenvis av betalende kunder vil all manuell kundebehandling bli synligere på bunnlinja enn om du bare har noen titalls interne brukere. Den interne driftsavdelinga har derfor sjelden de samme insentivene rådende over seg. I tillegg har de sjelden det nødvendige budsjettet til å levere tilstrekkelig selvbetjening da de ofte blir sett på som et kostnadssenter. I stedet for selvbetjening ender du opp med ekstra seremoni ved leveranser til drift, noe som er det motsatte av det du vil om skal optimalisere for læring.

I sære tilfeller finnes det grunner til at du må ha plattformdrift selv

Innovasjon vil kunne ta deg i uventede retninger. Kanskje trenger du noe funksjonalitet i driftsplattformen som ikke er utviklet enda. Da må du i så fall investere og vente på at det er ferdig før du kan fortsette. De store skyleverandørene har mest sannsynlig allerede denne funksjonaliteten. Har ikke de det har ingen det. Interne driftsorganisasjoner med knappe budsjett har sterkere insentiv enn skyleverandørene til å ha et så lite tjenestetilbud som mulig. Et stort tjenestetilbud med den nødvendige kompetansen er dyrt å ha selv.

I sære tilfeller finnes det grunner til at du må ha plattformdrift selv. Håpet er ikke ute om det gjelder deg. Det du må sørge for er at driftsavdelinga blir målt på hvor godt de klarer å gjøre driftsplattforma selvbetjent. Deretter må du sørge for at de har nok penger til at ressursmangel ikke blir et sterkere insentiv enn driven mot selvbetjening.

Sveinung Dalatun

Seniorkonsulent i Miles