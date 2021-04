Man blir ikke grønn med røde tall. Her i Norge ligger alt til rette for et nasjonalt samarbeid for å omstille industrien og skape lønnsomme grønne jobber.

Dessverre har Norge snublet litt i startgropen

Selv optimistiske framtidsutsikter, anslår at olje og gass fortsatt kommer til å dekke halvparten av verdens energibehov i 2050. Det betyr ikke at olje- og gassindustrien kan vente med omstilling.

Dessverre har Norge snublet litt i startgropen. Motstanden mot vindkraft — selv havvind i noen kretser — øker. Satsingen på hydrogen har druknet i et hav av Teslaer. Etter mye om og men, kom regjeringen endelig på banen med støtte til karbonfangst og -lagring, men kun til ett anlegg.

Likevel ser det lyst ut for norsk industris omstillingsevne. Vi har 30 års erfaring med CO2-avgiften, som både skaper forutsigbarhet og setter klare krav. Avgiften blir et stadig viktigere virkemiddel for å redusere utslippene.

Vi har industribedrifter som i snart to generasjoner har briljert med sin ingeniørkunnskap på den norske kontinentalsokkelen, et av de mest utfordrende stedene i verden å drive med olje- og gassutvinning. Nå siktes denne ekspertisen og kreativiteten inn mot nye markedsmuligheter.

Vi har et raskt voksende IT-miljø som begynner å vekke oppsikt internasjonalt. Løsningene som utvikles i samarbeid med norske industribedrifter, blir fort egne eksportvarer til industriselskaper som sitter med de samme utfordringene verden rundt.

Snart tar vi fatt på de siste ti tusen dagene før år 2050. Kappløpet om å gjøre god butikk på energiovergangen som vil skje i løpet av denne perioden, er for lengst i gang

Olje- og gassindustrien har kommet seg etter kriseåret 2020. Skattepakken som ble vedtatt i fjor, var ikke bare en livbøye, men en oppfordring til industrien om å investere i og gjennomføre store endringer for å gjøre Norge og norsk industri mer miljøvennlig og konkurransedyktig i framtiden.

Snart tar vi fatt på de siste ti tusen dagene før år 2050. Kappløpet om å gjøre god butikk på energiovergangen som vil skje i løpet av denne perioden, er for lengst i gang.

John Markus Lervik

Adm. direktør i Cognite