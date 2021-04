Private lån – risikerer du å gi bort pengene?

Se for deg at et nært familiemedlem ber deg om å låne penger. Du vet at økonomien har vært dårlig over lengre tid, og at regningene har hopet seg opp. Du har har lyst til å hjelpe. Du overfører derfor 10.000 kroner, med forbehold om at det er et lån som skal tilbakebetales. Tiden går, og pengene blir ikke tilbakebetalt, selv om du etterspør dem. All dialog skjer muntlig. Dere har ikke underskrevet noen avtale. Risikerer du at disse pengene blir en gave?

Johannes Ørn Thorsteinsson. Foto: Jussformidlingen

Private låneavtaler er ofte muntlige og i stor grad basert på tillit. Avtalemotparten er gjerne en samboer, en bror eller en annen person du står i nær relasjon til. Ofte vil det ikke være noen skriftlig avtale forut for pengeoverføringen, selv om partene på tidspunktet for overføringen hadde en felles forståelse om at pengene skal tilbakebetales.

Nære bånd mellom avtalepartene kan medføre vanskeligheter når avtalen er gjort muntlig. Selv om avtalen er inngått med stor grad av tillit, er det å skulle purre, etterspørre om når tilbakebetaling vil skje eller gå til inndrivelse av kravet noe som kan sette långiver i en vanskelig situasjon. En skriftlig avtaleinngåelse i forkant kan hjelpe både på relasjon til låntager og sikre dine krav som långiver.