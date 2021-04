Skatten som ikke skulle vært betalt

I det siste har det vært diskusjon om reglene om betalingsutsettelse av skatter og avgifter i forbindelse med coronapandemien. Det har kommet frem at myndighetene krever hele 8 prosents kompensasjon for å yte hardt prøvede selskaper hjelp i form av betalingsutsettelse. Når skattemyndighetene uberettiget krever inn skatt de ikke har krav på og senere må tilbakebetale, betaler skattemyndighetene derimot 0 prosent i kompensasjon. Dette fremstår lite rimelig.

Reglene i Sverige og Danmark avveier hensynet til skattyterne mot hensynet til skattemyndighetene på en betydelig bedre måte.

I Sverige får skattytere betalingsutsettelse av skatten ved å klage eller begjære omprøving eller domstolsbehandling, forutsatt at saken er uviss. Erfaring fra våre kolleger i Sverige viser at svenske skattytere ofte får betalingsutsettelse i kompliserte skattesaker.

I Danmark har man en regel om ubetinget betalingsplikt når skattemyndighetene fatter et endringsvedtak, slik som i Norge. Danske skattytere får imidlertid en betydelig rentekompensasjon dersom vedtaket skulle vise seg å være feil og skattebeløpet blir tilbakebetalt. For tiden er renten som utgangspunkt i underkant av 9 prosent per år.

Det er på høy tid at reglene endres

Dagens norske regel om en ubetinget betalingsplikt ble innført i 1952, og ble begrunnet med at en skattyter ikke skal kunne utsette innbetalingen av skatter ved å klage eller anlegge søksmål. Dette er ikke en gyldig begrunnelse for at skattemyndighetene kan kreve inn hundrevis av millioner i skatt på et uriktig grunnlag uten å gi en ordentlig kompensasjon når det viser seg at de har tatt feil. Det er på høy tid at reglene endres.

Benjamin Jacobsen Hamnes

Advokatfullmektig i EY

Petter Aasrum Bjørklund

Advokat i EY