Fed har ikke hastverk med å heve renten

Når og hvor fort den amerikanske sentralbanken (Fed) vil sette opp renten er et hett tema i både rente- og valutamarkedet og aksjemarkedet. Tilsynelatende spriker synet på styringsrentene mye. Et flertall av Fed-medlemmene ser for seg en styringsrente på dagens nivå ut 2023, mens markedet priser inn at Fed da har satt opp tre ganger. Fed-medlemmene ser for seg uendret rente i 2023, på tross av at inflasjonen allerede i 2022 har nådd målet, ledigheten er under «normale» nivåer og veksten er over «normalen».

Begrunnelsen for fortsatt lave renter er at Fed styrer etter et gjennomsnittlig inflasjonsmål. Etter en periode med inflasjon under målet, ønsker Fed en periode med inflasjon over målet – for å sikre troverdighet til at sentralbanken vil oppnå 2 prosent inflasjon over tid. Det kan være at markedet ikke stoler på at Fed vil følge denne «planen», men for egen del tar jeg Feds budskap på alvor. Sentralbanken vil holde igjen hvis økonomien utvikler seg som den tror. Skulle renten heves raskere, er det fordi Fed blir overrasket over inflasjonen og inflasjonsutsiktene.

Under pandemien vil forbrukerne ha akkumulert «tvungen» ekstrasparing tilsvarende 10 prosent av ett års BNP

Sannsynligvis er høy risiko for at bildet blir sterkere enn Fed venter en viktig grunn til at Fed og markedet spriker. Markedet anslår en forventningsverdi, mens Fed snakker om det de tror mest på. Spør du meg om hva jeg tror styringsrenten mest sannsynlig er tidlig i 2023, vil jeg si at den er som i dag. Men sannsynligheten for at renten er enda lavere er nær null, mens hverken én eller to økninger kan utelukkes. Den sannsynlighetsveide verdien er derfor høyere enn det utfallet jeg tror mest på.