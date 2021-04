For få med tiltak mot cyberangrep

Etter hvert som industrien digitaliseres og kobles til internett, øker også sannsynligheten for cyberangrep. Historisk sett har teknologi som industrien har benyttet seg av vært basert på proprietære systemer. Systemer som i tillegg er blitt kjørt på egne og lukkede nettverk.

Men i likhet med samfunnet for øvrig, digitaliseres også industrien i et stort tempo. Og det skjer ikke helt uten utfordringer og komplikasjoner. Ifølge en undersøkelse utført av Vanson Bourne, på vegne av Trend Micro, kommer det frem at hele 61 prosent av de 500 industrielle aktørene som deltok i undersøkelsen hadde opplevd å bli angrepet av cyberkriminelle. Av disse opplevde 75 prosent at systemene deres ble satt ut av drift og i nesten halvparten av tilfellene varte driftsbruddet i mer enn fire dager.

Løsningen på de økte cyberangrepene er selvsagt ikke å koble dem fra internett. Fremtidens industri vil ikke bare være online, den vil være preget av smarte fabrikker hvor produksjonen i stor grad vil styrer seg selv, og hvor de ansatte i mange tilfeller kun vil bruke tiden sin på planlegging og overvåking.

Men for at industrien skal komme dit, må de klare å skape en bedre kunnskapsbalanse mellom de som jobber med IT og de som jobber med selve produksjonen. For dagens realitet er at mange nettopp sliter med å finne en god balanse mellom teknologi, prosesser og mennesker, og det vet de cyberkriminelle å utnytte til sin fordel. Derfor kunne vi også lese i fjor høst at antallet cyberangrep rettet mot industri- og produksjonsanlegg hadde økt med over 2.000 prosent i løpet av de siste to årene.

To år senere viser undersøkelsen vår at det fortsatt er mye jobb å gjøre. Hele 78 prosent av respondentene svarte at teknologi ble opplevd som den største sikkerhetsutfordringen, etterfulgt av 68 prosent som svarte menneskene og 67 prosent som svarte prosessene.

Derfor er det nedslående å registrere at færre enn halvparten svarte at de faktisk iverksetter tekniske tiltak for å forbedre cybersikkerheten. Som i så mange andre sammenhenger er et godt samarbeid viktig for å komme frem til en god løsning. Det kom også frem i vår undersøkelse. Ikke overraskende var det dem som samarbeidet godt som i størst grad implementerte nødvendige sikkerhetstiltak.

Foruten et bedre og tettere samarbeid mellom IT- og produksjonsteamene, mener jeg det er tre ting som vil bedre sikkerheten og samtidig hindre at produksjonen blir lammet av cyberkriminelle.

Forebygging ved å redusere risikoen for innbrudd via blant annet eksterne lagringsenheter, bærbare datamaskiner som blir tatt med inn via tredjepartsaktører og IoT-enheter som ikke er godt nok sikret.

Oppdagelse ved å rapportere om avvikende nettverksadferd og mislykkede påloggingsforsøk. Desto tidligere slike avvik blir oppdaget & rapportert, desto raskere kan angrep stoppes med minimal innvirkning på produksjonen.

Utholdenhet er avgjørende for å makte å beskytte smarte fabrikker mot cyberangrep. Derfor er det kritisk å ha på plass gode sikkerhetsløsninger som er spesielt utviklet for å beskytte både endepunkter, nettverksinfrastruktur og produksjonsmiljøer. Løsninger som både er enkle å bruke, effektive til å oppdage og stoppe cyberangrep og som har en minimal påvirkning på både ytelsen og produksjonen.

Karianne Myrvold

Kommunikasjonssjef i Trend Micro