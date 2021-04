Klimakutt er et innsparingstiltak

EU har en målrettet og ambisiøs miljøpolitikk, og bruker effektivt offentlige reguleringer som et verktøy for å lede utviklingen i ønsket retning. De bestemmelsene Norge må ivareta som følge av EØS-avtalen har ofte ført til vesentlig bedre miljøforvaltning, for eksempel innenfor vannforvaltning og avfallshåndtering. EUs vektlegging av miljø kan skyldes at EU vurderer følgene av klimaendringene som mer kritiske enn Norge gjør. Selv om virkningene av klimaendringer i Norge nok blir mindre dramatiske enn mange andre steder, er vi utsatt for grenseoverskridende klimavirkninger.

«Utredning om konsekvenser for Norge av klimaendringer i andre land», utarbeidet av EY for Miljødirektoratet, beskriver dette godt. Slike sekundæreffekter kan være redusert produktivitet, prisøkning, råvareknapphet og svikt i forsyningskjedene. Videre kan vannmangel, sviktende avlinger og arealtap gi geopolitisk uro og migrasjon. Svært mange mennesker kan få endret sitt livsgrunnlag og må tenke nytt. Sparsomme ferskvannsressurser kan være konfliktskapende. Nok om det – det positive er at vi kjenner årsaken og kan påvirke utfallet.

MDG mener et «barnebarnsperspektiv» er naturlig i denne sammenhengen, noe som gir et langt tidsrom å diskontere gevinster i

Når det gjelder forebyggende tiltak, vil nødvendigvis kostnadene komme først og gevinsten etterpå. I et menneskelig tidsperspektiv er klimaendringer veldig trege og gevinsten vinker et sted langt der fremme. Den markante forskjellen i regjeringens respons på covid-pandemien og på klimautfordringene illustrerer hvor mye lettere det er å motivere for en gevinst som kommer umiddelbart enn en som kommer om 30 eller 50 år.

MDG mener et «barnebarnsperspektiv» er naturlig i denne sammenhengen, noe som gir et langt tidsrom å diskontere gevinster i. Siden gevinstene av klimatiltak øker med tiden, vil et langt tidsperspektiv slå positivt ut på nåverdien. Dette kan begrunne forskjellen i betalingsvillighet for klimatiltak mellom de ulike partiene.

Anne Marie Heidenreich

MDG Enebakk