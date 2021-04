Vindkraft og elbiler kan bli taperne

Det grønne skiftet vil i tillegg gi diplomatiske ringvirkninger en seigmann verdig.

Bakgrunnen er at EU vil kraftig redusere sin import av fossil energi fra blant annet Russland (Norge også, forøvrig), og snu seg mot fornybar energi. Dagens løsninger for fornybar energi krever tilgang til sjeldne jordarter, som EU ikke har selv. Derfor må EU importere denne viktige ressursen. Da havner unionen fort i armene på verdens største produsent, Kina. Allerede i 2018 sto EU alene for 52 prosent av Kinas eksport av sjeldne jordarter. Det gir Kina en handelspolitisk slegge.

Samtidig skal også USA foreta et grønt skifte. Det kan føre til sammenfallende interesser, men også ytterligere konkurranse. USA har, i motsetning til EU, faktisk tilgang på en del sjeldne jordarter, men på grunn av markedspress fra Kina er det få private selskaper som overlever i konkurransen. Nå er imidlertid tilgangen på sjeldne jordarter også et sikkerhetspolitisk anliggende.

Senest under handelskrigen mellom Kina og USA ble tilgangen på sjeldne jordarter brukt som et politisk maktmiddel

Europakommisjonen forventer at etterspørselen etter sjeldne jordarter, for EU, vil doble seg innen 2050. Driveren er flere faktorer, men et grønt skifte innen en av EUs største eksportartikler, kjøretøy, vil helt klart bidra. Andre bransjer som i stor grad påvirkes av tilgangen til sjeldne jordarter er vindturbiner og teknologisk forsvarsmateriell.

For å unngå flaskehalser i produksjonen, må EU få tilgang til stabile og forutsigbare avtaler om import av sjeldne jordarter. EUs avhengighet kan fort bli deres akilleshæl. Senest under handelskrigen mellom Kina og USA ble tilgangen på sjeldne jordarter brukt som et politisk maktmiddel. Et annet eksempel er da Lockheed Martin ble svartelistet av Kina etter våpensalg til Taiwan. Aksjen falt nesten 5 prosent de følgende dagene.

Europeiske bedrifter innen fornybar teknologi kan altså gå en smertefull tid i møte dersom Kina struper forsyningene. I tillegg vil en av EUs største eksportvarer, kjøretøy, kunne oppleve flaskehals i produksjonen. Et økende antall elbiler krever større tilgang på sjeldne jordarter.

Aleksander Bjelland Koldingsnes

Investeringsrådgiver og økonomikommentator i Sbanken