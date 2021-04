Slik kan handlingsregelen reddes

Den senere tids svært gunstige utvikling på verdens børser – som i hvert fall delvis er drevet fram av corona-rentekuttene – har gitt meg trua på at en slik korreksjonen kan komme ganske raskt. Men det er ikke poenget. Den vil komme. Tiden med internasjonale børskrakk er neppe over for all tid.

Mange har etter hvert innsett at man under normale omstendigheter trenger en sikkerhetsmargin til 3-prosentbanen. Også regjeringen – som etter coronaens herjinger med budsjettet har en ambisjon om å komme «klart» under 3-prosentbanen. Utfordringen er å gjøre en slik strategi mer eksplisitt slik at den kan være til bedre hjelp i utmeislingen av budsjettpolitikken.

Hvis vi holder oss til det enkle og ikke trekker inn nye usikre faktorer som for eksempel behovene aldringen av befolkningen innebærer, bør regelen fortsatt åpne for økt oljepengebruk over tid – dersom fondet øker. Ulike kompliserte mekanismer for glatting har blitt foreslått.

Mitt forslag er en enkel «mothakestrategi», med en buffer og med utgangspunkt i en sikker fondsverdi, nemlig fondsverdien ved inngangen til året før budsjettåret. Dette vil da være en kjent størrelse gjennom det meste av regjeringens budsjettprosess.

Krittstreken kan være den høyeste verdien av a) forventet realavkastning fratrukket 0,5 prosentpoeng i sikkerhetsmargin av nevnte fondsverdi og b) krittstreken fra forrige budsjettår. Når dette opplegget er fullt innfaset, innebærer det at krittstreken bare vil øke dersom fondet økte året før budsjettåret. Samtidig vil den akseptable underliggende oljepengebruk aldri falle.

Etter et kraftig verdifall i fondet vil oljepengebruken ligge over den forventede realavkastningen. Over tid vil man kunne komme tilbake på handlingsregelsporet ved at fondet tilføres nye oljeinntekter og at verdens børser i noen grad korrigerer tilbake. Sikkerhetsbufferen gjør det lettere å komme tilbake til forventningsbanen - etter hvert også med den spesifiserte sikkerhetsmarginen – og det er først da den underliggende oljepengebruken kan øke igjen.

Innfasingen av justeringsforslaget kan være i tråd med opplegget: Hvis konjunktursituasjonen er nøytral må oljepengebruken målt i faste kroner være den samme som året før, altså en svakt kontraktiv finanspolitikk.

Og hvor kommer Olsens bekymring om at den forventede realavkastningen er redusert inn i bildet? Innføringen av en sikkerhetsmargin på 0,5 prosent, vil være ekvivalent med en reduksjon til en 2,5-prosentbane i fravær av et markert fall i fondsverdien. Handlingsregelen sier at tilpasningen til et nytt nivå skal gjøres over tid. Mitt forslåtte opplegg innebærer en konkretisering av en slik tilpasning.

Torbjørn Eika

Sjeføkonom i KS