Pass deg for denne typen aksjer

Som investor bør en være opptatt av to svært enkle risikofaktorer, i prioritert rekkefølge:

Risikoen for å velge feil selskap Risikoen for å betale for mye for selskapet

Risikoen for å velge feil selskap er den største. Velger en feil selskap, spiller det liten rolle hvor billig en kjøpte aksjen.

Oddbjørn Dybvad. Foto: REQ Capital

Det skjer alltid negative hendelser i et selskap. Produkter slår feil, konkurrenter tar kunder eller enkeltmarkeder kollapser. Om forretningsmodellen du investerer i er basert på å selge ett produkt til én kunde i ett marked, er selskapet svært utsatt – og du som investor likeså. De aller fleste selskaper havner i denne kategorien, og veldig mange investorer bærer smertefulle erfaringer av å ha investert i slike konsentrerte virksomheter.

Driver selskapet lakseoppdrett på én lokalitet (ett produkt) og selger laksen gjennom Lidl (én kunde) i ett marked (Russland), har selskapet en svært risikofylt forretningsmodell. Det er som å sitte på en krakk med tre bein. Litt bevegelse i feil retning, og du faller av. Plutselig skjer det noe med produktet, enkeltkunden eller sluttmarkedet. De aller fleste selskaper har svært konsentrert risiko – bare se deg rundt på Oslo Børs, men også i Norden. Listen er lang – fra flyselskaper til olje og aluminium via gjødsel til biotekselskaper, spillselskaper eller solcelleprodusenter.

Svært konsentrerte forretningsmodeller prises normalt lavt på nøkkeltall, og tiltrekker seg investorer basert på lav prising som fluepapir tiltrekker seg fluer en varm sommerdag. Prisingen markedet setter på disse konsentrerte selskapene prøver å fortelle deg noe, nemlig at risikoen er mye høyere enn du tror. Skal du sove godt om natten, bør du lete etter langt mer diversifiserte forretningsmodeller som evner å vokse lønnsomt over lang tid uten at enkelthendelser sparker beina under dem.

Lang historikk med god resultatutvikling kan skyldes at et selskap har hatt god medvind for sitt ene produkt i 10–15 år. Det betyr ikke at risikoen er lav. Vi investerer ikke i historikken, men i fremtiden. Medvind for en enkeltfaktor kan raskt bli stiv kuling – i mot.

Det er fullt mulig å kjøpe forretningsmodeller med lav risiko basert på de tre enkle parametrene ovenfor og likevel høste god avkastning.

Mange investorer ser på disse diversifiserte selskapene som ufokuserte. Vi finner dem svært attraktive fordi forretningsrisikoen er lav

I Norden finnes en rekke diversifiserte forretningsmodeller som selger mange ulike produkter og tjenester til en rekke ulike kunder i svært mange sluttmarkeder – kall dem høyt presterende konglomerater.

Hos disse betyr det ikke noe om ett enkelt produkt feiler, at én av tusenvis av kunder får betalingsproblemer eller at selskapet mister tilgangen til et enkeltmarked. Eksempler er Lifco, Indutrade og Addtech. For fem år siden kunne du betalt henholdsvis 56, 54 og 76 ganger inntjeningen for disse tre selskapene og likevel fått en respektabel 8 prosents årlig avkastning frem til i dag. Du finner flere slike i Sverige, men globalt finner vi enda flere muligheter – bare se til Storbritannia og på den andre siden av Atlanteren.

Misforståtte forretningsmodeller er et fantastisk utgangspunkt for oss som investorer

Mange investorer ser på disse diversifiserte selskapene som ufokuserte. Vi finner dem svært attraktive fordi forretningsrisikoen er lav. Meglerhusene vet ikke helt i hvilken sektor disse hører hjemme, og hvilken analytiker som skal dekke selskapene. Det bidrar til at de er misforståtte. Misforståtte forretningsmodeller er et fantastisk utgangspunkt for oss som investorer.

Oddbjørn Dybvad

Investeringsdirektør og forvalter i REQ Capital