Batteritoll skaper bry for Norge

Lars Petter Maltby. Foto: Eyde Innovation Centre

Stina Torjesen. Foto: UiA

Brexit-avtalen mellom EU og Storbritannia har en egen klausul om elbilbatterier som skaper vansker for den nye norske batterinæringen. Britiskproduserte elbiler som selges på det europeiske markedet får en ekstra toll på 10 prosent om batteriet ikke er produsert i Storbritannia eller EU. Hvorfor er denne klausulen innført, og hva betyr den for Norge?

EU er i gang med en storstilt satsing på elbiler og batteriproduksjon. I 2018 ble 97 prosent av alle elbilbatterier produsert i Asia, men EU har som mål at i 2025 skal ny europeisk produksjon dekke all etterspørsel etter elbilbatterier i Europa. EU setter seg dette målet fordi europeisk produksjon vil være mer miljøvennlig enn asiatisk og mer i tråd med EUs Grønne Giv. Batterier er også en av de mest verdifulle komponentene i elbiler, og man frykter at europeisk bilproduksjon blir mindre konkurransedyktig om disse produseres langt unna Europa.

Dette danner bakteppet for klausulen i Brexit-avtalen. EU ønsker ikke at britiske biler med asiatiske bilbatterier på det europeiske markedet skal undergrave oppbyggingen av den europeiske batterisektoren.

Klausulen er antageligvis ikke spesifikt rettet mot Norge. Tvert imot ønsker EU å bygge en kompleks verdikjede for batterier og norske aktører har en plass i det. Det gir håp om at saken kan løses. Samtidig, det er i 2021 og 2022 at de store lokaliserings- og investeringsbeslutningene knyttet til nye batterifabrikker vil tas. Ekstra usikkerhet knyttet til Norge som «tredje land» utenfor EU kommer dermed på et lite gunstig tidspunkt.

Lars Petter Maltby

Leder for Eyde Innovation Centre og forskningsprosjektet Batman

Stina Torjesen

Førsteamanuensis ved UiA Handelshøyskolen og Batman