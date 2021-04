Staten stjeler millionbeløp fra offentlig ansatte

Fra politisk hold er offentlig ansatte stadig blitt minnet om hvor viktig det er samfunnsøkonomisk at vi jobber lengst mulig. Men dess lenger vi arbeider etter fylte 67 år, dess mer reduseres faktisk vår innbetalte og opptjente tjenestepensjon. Fortsetter vi å jobbe til fylte 73 år, får vi ikke utbetalt en eneste krone i tjenestepensjon.

Geir Martinussen. Foto: OsloMet

Alle offentlig ansatte betaler 2 prosent av lønnen til Statens Pensjonskasse, og arbeidsgiver betaler i tillegg mellom 10 og 20 prosent.

Det betyr at offentlig ansatte og arbeidsgiver totalt betaler til sammen mellom 12 og 22 prosent av lønnen i pensjonsavgift – helt frem til sluttdato.

To år etter stortingsvedtaket i 2010 forsto stortingsrepresentantene konsekvensen av vedtaket sitt, for da førte et nytt stortingsvedtak til at denne urettferdigheten ikke rammer dem. At de på denne måten prioriterer seg selv, betraktes av mange som et konkret eksempel på forskjellen mellom Kong Salomo og Jørgen Hattemaker.

De fleste som jobber i offentlig virksomhet frem til fylte 73 år, har sammen med arbeidsgiver betalt inn millionbeløp i tjenestepensjonsinnskudd. Likevel utbetales det ikke tjenestepensjon.

Statens Pensjonskasse skriver på sin pensjonsblogg at «de månedlige innbetalingene til oss ikke er «tradisjonell sparing, men det er et pensjonsinnskudd som til slutt utgjør din andel av totalkaken ved utbetaling av din pensjon».

Statens Pensjonskasse har tolket dette slik at det er betalt et innskudd. Når staten setter innskuddet ned til kroner 0, må det kalles et tyveri.

I private næringer kan man ta ut full pensjon ved fylte 67 år – og samtidig fortsette i fullt betalt hel eller delvis jobb

Det kan gis en rekke konkrete eksempler på at store beløp stjeles fra offentlig tilsatte. Her nevnes ett:

En arbeidstaker har jobbet i det offentlige i 40 år med en gjennomsnittslønn på 500.000 kroner i året, og fortsetter å jobbe til fylte 73 år. Til sammen har da arbeidstaker og arbeidsgiver betalt inn langt over 2 millioner kroner i tjenestepensjonsavgift.

Takken for at vedkommende fulgte oppfordringen om å fortsette å jobbe etter fylte 67 år, er at tjenestepensjonen vil utgjøre null kroner.

I private næringer kan man ta ut full pensjon ved fylte 67 år – og samtidig fortsette i fullt betalt hel eller delvis jobb, noe som er helt i tråd med oppfordringen om å jobbe lengst mulig etter oppnådd pensjonsalder.

Og en offentlig ansatt som går over i stilling i det private etter fylte 67 år, kan ta ut full offentlig pensjon samtidig med full lønn. Hvordan kan det argumenteres for at ikke det samme skal gjelde dersom man fortsetter i en offentlig stilling? Hvor er logikken?

Geir Martinussen

Tidligere lærer i grunnskolen og lærerutdanner ved OsloMet