Færre ordrer truer bygg- og anleggsbedrifter

Nylig annonserte USAs president at han vil bruke 20.000 milliarder kroner på broer, veier, vannrør og viktig infrastruktur. Presidenten omtaler satsingen som den største investeringen i amerikanske jobber siden andre verdenskrig.

Kari Sandberg. Foto: EBA

Omtrent samtidig legges Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP) frem i Norge. Planen skal bidra til et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem, og betyr samtidig en unik mulighet for nye arbeidsplasser i hele landet.

Bygg- og anleggsbedriftene vil være en forutsetning for å lykkes med planens ambisjoner, gitt at det er forutsigbarhet og at vi kan stole på at det som ligger i NTP faktisk kommer ut i markedet.

Ikke bare er bedriftene uunnværlige i en gjenoppbyggingsplan. De er i seg selv store arbeidsgivere, og Norges største distriktsnæring som sysselsetter i overkant av 350.000 mennesker og utgjør nesten 25 prosent av alle ansatte i privat sektor i landet.

Alt tyder på at arbeidsplassene trengs: Per april er det registrert 208.500 helt ledige, delvis ledige, og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Dette utgjør 7,4 prosent av den totale arbeidsstyrken.

Rundt 50 prosent av EBAs medlemsbedrifter melder i april at ordrereserven er lavere eller betydelig lavere for høsten 2021, sammenlignet med et normalt år. Over 40 prosent melder om en tilsvarende nedgang i ordrereserven for 2022. De ferske tallene er hentet fra EBA og NHOs månedlige medlemsundersøkelser.

Utviklingen er særlig bekymringsverdig ettersom de fleste entreprenørbedriftene i stor grad har drevet med basis i den ordrereserven de hadde før pandemien inntraff. Når ordrereservene nå minker betydelig, er det viktig å få opp etterspørselen etter nye oppdrag.

Gode smittevernstiltak og allerede inngåtte kontrakter har bidratt til at bransjen har klart å holde aktiviteten oppe gjennom det siste året, men nå er det knyttet stor usikkerhet til fallende ordrereserver, prosjekter som skyves ut i tid og kansellering av prosjekter. Noe av dette skyldes usikkerhet og svakere kommuneøkonomi, men også tregere beslutningsprosesser og økt saksbehandlingstid har noe av skylden.

Bedriftene trenger forutsigbarhet og nye prosjekter for å holde aktiviteten oppe. Det er særlig viktig at kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige oppdragsgivere opprettholder sin etterspørsel som et effektivt virkemiddel i en motkonjunkturpolitikk.

Flere av landets kommuner har satt søkelys på nettopp dette. Samtidig er det bekymringsverdig at så mange som 40 prosent av EBAs medlemsbedrifter rapporter at de har opplevd at kommunale eller fylkeskommunale prosjekter er blitt avlyst eller vesentlig utsatt som følge av pandemien.

Skal vi ta hele landet i bruk og få hjulene i gang etter pandemien, må dette snus.

Kari Sandberg

Adm. direktør i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)