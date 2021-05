Farvel til Norge med økt formuesskatt

I en situasjon hvor formuesskatt på næring ligger an til å bli en hovedsak før høstens stortingsvalg, bør det settes søkelys på risikoen for at eiere av store finansformuer flytter ut av landet. Ap-leder Jonas Gahr Støre uttaler i Aftenposten 20. april at det i Norge «ikke er nok kapital for å nå målene om arbeidsplasser, eksport og utslippskutt» og «norsk næringsliv mangler kapital for å kunne utvikle ny næringsvirksomhet». På denne bakgrunn er det et paradoks at en kraftig økning av formuesskatten nå er den skattepolitiske hovedsaken på den rødgrønne siden.

Som medlem av Aarbakke-utvalget, som la grunnlaget for skattereformen i 1992, foreslo jeg avvikling av formuesbeskatning, slik man etter hvert har gjort i alle land vi sammenligner oss med. Formuesbeskatning er lett å ty til, med sin utvilsomme fordelingseffekt overfor «de rike». Men det følger flere nisser med på lasset. Det gjelder særlig med hensyn til formuesbeskatning av næringskapital, som høyresiden vil fjerne og venstresiden vil øke.

Som praktiserende skatteadvokat har jeg gjennom 30 år opplevd mange svakheter ved skatt på formue, blant annet at den i praksis ikke etterlever det grunnleggende prinsippet om skatt etter evne. Eiere tvinges til å ta ut tiltrengt kapital fra bedriftene (utbytte) for å betale formuesskatten, og i tillegg får de skatt på dette utbyttet. Gründere rammes ved at børsnoterte aksjer verdsettes ut fra forventet fremtidig inntjening, mens selskapet selv er uten likviditet og ikke tjener penger. Argumentene er kjente, så jeg stopper her.

Som advokat har det også vært sårt å oppleve hvordan skattytere med betydelig formue har valgt å flytte fra landet på grunn av en skatt som favoriserer utenlandsk eierskap i Norge. Utflytting innebærer ikke bare at man mister betydelige skattebeløp til fordel for et annet land, men også mye risikovillig kapital som over tid omplasseres til investeringer i utlandet.