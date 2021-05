Tenk «føre var»-prinsippet

Det finnes flere saker fra Skatteklagenemnda som omhandler dette, og oppsummert illustrerer disse at det stilles høye krav til deg som skattyter. Som et føre var prinsipp er det bedre å gi mer informasjon enn du tenker at er nødvendig. Et annet prinsipp bør være jo høyere beløp involvert jo mer presis informasjon. Opplysningene bør gis samtidig med den skattemeldingen der forholdet rapporteres, eventuelt som en tilleggs- eller endringsmelding. Forhold som er gjentakende må også opplyses om hver gang; du kan ikke basere deg på å sende inn en forklaring en gang og tro at skatteetaten har fått opplysningene med seg for senere meldinger.

I en klagesak publisert februar i år, som gjaldt tilbakeføring av merverdiavgift på grunn av tap på utestående fordring, konkluderer nemnda med at det ikke holder å opplyse om at det er gjort en korreksjon og hvem som er skyldner/debitor. Nemnda forutsetter at det også oppgis om det foreligger interessefellesskap mellom deg som kreditor og debitor, og hvilke innfordringstiltak som er gjort.

Standard fra Høyesterett

I Loffland-dommen fra 1992 satte Høyesterett en standard for hva som kreves av opplysninger. Denne slår fast at skattyter må gi de opplysninger som etter en objektiv vurdering bør gis, slik at skattemyndighetene får et tilstrekkelig grunnlag for å ta opp et skattespørsmål til vurdering. Dette kan forstås som at det holder å opplyse om at en gitt handling med skatte- eller avgiftsmessige konsekvenser er gjennomført. Skatteetaten får da opplysninger som gir foranledning til at de kan se nærmere på forholdet og eventuelt innhente ytterligere informasjon fra skattyter.

Nemndas seneste praksis tyder imidlertid på at Loffland-standarden skal tolkes strengere enn dette. Litt forenklet holder det ikke å opplyse om at den gitte handlingen er gjennomført. Det må gis ytterligere opplysninger slik at de problemstillinger som skatte- eller avgiftsforholdet reiser, blir belyst. Det reiser fortsatt spørsmål om hvor godt et forhold må belyses for at det anses tilstrekkelig. Et aspekt ved dette er at manglende kjennskap til en regel eller dens innhold ikke unnskylder eller fritar deg fra tilleggsskatt, heller ikke om du har en profesjonell medhjelper eller regnskapsprogram. I Skeie Energy-dommen fra desember 2020 setter likevel Høyesterett en grense ved at det ikke kan kreves opplyst hvilke subjektive motiver skattyter har for en transaksjon.

Marianne Brockmann Bugge

Advokat, RSM

Julie Marie Flom



Advokatfullmektig, RSM