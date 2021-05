Underholdning eller alvor

Politikere i Nederland og Estland ble nylig lurt til å tro at de i et nettmøte snakket med Leonid Volkov, stabssjef for den fengslede opposisjonslederen Alexei Navalny i Russland. Flere medier påstod at politikerne ble utsatt for deep fake. En digital utgave av Volkov. Senere har teknologinettstedet The Verge kommet med en artikkel som påstår at det ikke var en deep fake, men en sminket person som utgav seg for å være Volkov.

Det er liten tvil om at møtet fant sted og deltakerne ble lurt. Men om de ble utsatt for deep fake teknologi eller gammeldags menneskelig imitasjon gjenstår å se.

Roar Thon. Foto: NSM

Situasjonen illustrerer at det er blitt vanskeligere å avgjøre hva som er virkelig og hva som ikke er det. Alt som gjør det vanskeligere for oss å verifisere hvem vi faktisk kommuniserer med, bør tas på alvor.

Hva er deep fake?

Deep Fake er bruken av kunstig intelligens hvor en datamaskin, etter å ha analysert store mengder med bilder, video og lyd er i stand til å imitere en person. Teknologien har utviklet seg fra noe vi bare kunne se på filmlerret, til å bli allment tilgjengelig. Folk flest kan lage en deep fake via mobilen, men ikke med samme kvalitet som Hollywood. Til å lage en eksepsjonell god deep fake kreves det fortsatt betydelig ressurser, kunnskap og datakraft.

Hvordan kan det misbrukes og forhindres?

Deep fake er blitt brukt til å begå svindel. Ved å forfalske stemmen til bedriftens konsernsjef, ble en ansatt overbevist til å gjennomføre en større økonomisk transaksjon. Kombinasjonen av lydbasert deep fake og falske e-poster gjorde svindelen mulig.

Deep fake av en politiker som sier det motsatte av det personen står for vil sannsynligvis få stor oppmerksomhet. Slikt vil kunne skape støy og forstyrre et politisk budskap.

Sjansene for å forhindre publisering av deep fake videoer er små. Men at vi i økende grad blir eksponert for deep fake, vil kunne bidra til å øke kunnskapen om hva som er mulig og utvikle mottiltak deretter.

Kanskje kan det bidra til at vi utvikler en bedre kildekritikk og utviser en sunn grad av skepsis til det vi ser og hører. Vi trenger det for å møte gamle og nye utfordringer som kommer i takt med teknologiens muligheter.

Roar Thon

Fagdirektør Nasjonal sikkerhetsmyndighet