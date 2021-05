Vaksinekopiering med bivirkninger

USAs president Joe Biden åpner for patentunntak for produksjon av coronavaksiner. Norsk Folkehjelp jubler og karakteriserer dette som en «gamechanger».

Å tillate lovlig kopiering av medisiner og vaksiner kan gi en seier med større bivirkninger enn det vi har erfart fra originalt produserte vaksiner.

I dag har forbrukere en ekstra sikkerhet ved at originalprodusenten er ansvarlig for hva de sender ut i markedet. Det skal ikke mange feil i produksjonen eller forurensning til før det kan gi fatale følger.

I patentlovens §47 om tvangslisens når viktige allmenne interesser står på spill, har vi allerede en sikkerhetsventil for å sikre tilgang til teknologi/medisiner til en fair pris. Hvorfor da innføre lovlige kopieringer, når dette lett kan skape usikkerhet med hensyn til kvalitetssikring?

Vi bør ha Partnair-ulykken i 1989 friskt i minnet. Den tragiske flyulykken som kostet 55 mennesker livet var forårsaket av en uoriginal komponent som gjorde at flykroppen gikk i oppløsning.

Jeg er redd for at det samme kan skje her i diskusjonen rundt patentrettigheter for vaksiner. Her kan det virke som om både noen myndigheter og patentmotstandere har mistet hodet.

Harald Furu

Daglig leder i Apace IP

(Apace IP bistår med patentrettigheter. Red.)