Penga rår – OBOS består

Det har vakt oppsikt at OBOS har solgt et utleiebygg på Ulven i Oslo til en kommersiell aktør, uten å tilby leilighetene til egne medlemmer. En direktør i OBOS deltar visstnok på investorsiden, hvilket har utløst granskning av saken. Men det renner nok ut i sanden. OBOS-ledelsen gjør som den vil, åpenbart med styrets velsignelse.

Sverre Hope. Foto: Privat

OBOS er en såkalt medlemseiet organisasjon. Man skulle da tro at medlemmene hadde innflytelse på drift og veivalg. Dette forutsetter at medlemmene er organisert og kan samle seg om sine synspunkter. Slik har det hittil ikke vært. De over 500.000 OBOS-medlemmene er en saueflokk uten bjellesau.

Saueflokken blir et lett bytte for en maktglad administrasjon. Det er en smule uro før årets generalforsamling. Ledelsen har derfor mobilisert egne ansatte (et betydelig antall direktører er plutselig blitt boligsøkende medlemmer) inn mot møtet, for å holde kontroll med opprørske medlemmer. Neppe ulovlig, men særlig pent er det ikke.