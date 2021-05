Partiet Rødt, som nå understreker at de ikke støtter en væpnet revolusjon (!), rykket mandag 10. mai inn en helsides annonse i Finansavisen hvor de sier at «kampen mot Forskjells-Norge er viktigst».

I kampen for likestilling har Norge lenge vært nummer to i verden etter Island, og vi er helt på topp i FNs lykkeindeks. IHDI-indeksen til FN måler utviklingen for et land, justert for om det er store forskjeller mellom fattige og rike. Der er Norge også helt på topp, altså med minst forskjeller.

Rødts annonse i Finansavisen mandag.

Når det er sagt, finnes det forskjeller i Norge. Vi leser om køer for å få mat på Fattighuset, det er mange som sliter for å få endene til å møtes og skattesystemet er ikke optimalt. Og kanskje burde det være enda bedre fordeling av godene.

«På tide å bytte bransje» spør Rødt, og ramser opp hvem som vil tape i deres ikke-væpnede revolusjon:

Såkalte velferdsprofitører , der den radikale venstresiden altså bruker en nedsettende betegnelse med historie tilbake til aktører som samarbeidet med tyskerne under andre verdenskrig.

, der den radikale venstresiden altså bruker en nedsettende betegnelse med historie tilbake til aktører som samarbeidet med tyskerne under andre verdenskrig. Eiendomsspekulanter . Om vi skal følge Rødts logikk, er da de som hjelper eiendomsspekulantene å bygge leiligheter for folk flest også profitører?

. Om vi skal følge Rødts logikk, er da de som hjelper eiendomsspekulantene å bygge leiligheter for folk flest også profitører? Laksebaroner . Nettopp baron var den laveste av høyadelens titler. Når jeg ser fiskeoppdretter Ola Braanaas ute i Gulen kommune, der jeg har hytte, og han bygger barnehage for bygda, pusser opp forfalne kulturminner og utvikler disse videre, er pådriver for det største kulturarrangementet i kommunen og bygger og utvider fiskefabrikken sin, får jeg ikke følelsen av en baron. Mer medmenneske og en som vil at bygda skal utvikle seg.

. Nettopp baron var den laveste av høyadelens titler. Når jeg ser fiskeoppdretter Ola Braanaas ute i Gulen kommune, der jeg har hytte, og han bygger barnehage for bygda, pusser opp forfalne kulturminner og utvikler disse videre, er pådriver for det største kulturarrangementet i kommunen og bygger og utvider fiskefabrikken sin, får jeg ikke følelsen av en baron. Mer medmenneske og en som vil at bygda skal utvikle seg. Enda en gruppe som vil tape på Rødts politikk er bemanningsbransjen, der jeg driver selskapet Venezu. Vi er ikke et stort selskap, men vi har til sammen fått et sted mellom 900 og 1.000 personer ut i arbeidslivet opp gjennom årene. Målgruppen vår er nyutdannede, unge og de som trenger å få den første jobben for å komme seg videre.

Stein Dale. Foto: Håkon Sæbø

Det jeg sitter igjen med og lurer på etter å ha sett Rødts annonse, er hvorfor det er så ille å bistå hundrevis av unge med å få seg jobb, og om jeg også er profitør i deres øyne?

De skal slippe å svare på det spørsmålet, for vi vet svaret. Rødt er et parti for de som liker å spise kake, ikke bake den. Men om Rødt ønsker å få et snev av innsikt i verdiskapning, er de herved invitert til oss i Venezu for en grunnopplæring i hvordan det skapes verdier her i landet.

Stein Dale

Daglig leder i Venezu