Bolig til alle er jobb nummer én

De siste ti årene har vi bygget mer enn 15.000 boliger i Norge, det er nesten like mye som de 30 årene før. Det blir da underlig å lese Sverre Hopes betraktninger i et innlegg i Finansavisen. Han påstår at boligbygging ikke lenger er den dominerende aktiviteten i OBOS. Vel, i 2020 utgjorde boligutvikling 70 prosent av omsetningen i OBOS. Og beskrivelsen av de over 500.000 medlemmene som en saueflokk – uten mulighet til å påvirke hva OBOS skal være – er minst like feilaktig.

For OBOS er en demokratisk organisasjon som bygger boliger i stor stil for medlemmene, styrt etter grunnprinsippene og lovverket for samvirker. OBOS er en demokratisk organisasjon hvor medlemmene er representert gjennom generalforsamling og representantskap. Vi har fremragende tillitsvalgte i vårt representantskap som har gitt viktige bidrag til den strategiske utvikling av OBOS, blant annet gjennom et stort fokus på konsernets bærekraftssatsing, større boligsosialt ansvar og satsing på innovasjon og digitalisering. Og OBOS’ medarbeidere er daglig i kontakt med engasjerte medlemmer for å veilede, lytte og hjelpe.

Vi er den siste tiden blitt kritisert for å ikke gjøre nok for å gi medlemmene innflytelse over hvordan OBOS skal utvikle seg. Dette er innspill vi lytter til. Vi skal bli bedre, og tar kritikken som kommer på stort alvor. Medlemsdemokratiet skal moderniseres, og medlemmene skal involveres i større grad.

Når det gjelder salget av utleieboligene på Ulven, har styret i OBOS tatt initiativ til ekstern gransking

Og like viktig: Boligbyggingen – fundamentet i OBOS – skal trappes opp. Samtidig skal vi utvikle nye innstegsmodeller som gjør det mulig for langt flere å eie sin egen bolig. Bare i år regner vi med å tilby 700–800 slike boliger, om få år skal vi være oppe i 1000 hvert eneste år.

To initiativer er OBOS Bostart, der man kjøper boligen til redusert pris, og OBOS Deleie, der man kan kjøpe boligen sammen med OBOS. Fra 2018 og til nå er rundt 800 slike boliger tilbudt medlemmene. Dette er nødvendig for å bremse en utvikling hvor stadig flere blir utestengt fra boligmarkedet, spesielt i Oslo-området.

Når det gjelder salget av utleieboligene på Ulven, har styret i OBOS tatt initiativ til ekstern gransking. For øvrig er det viktig å presisere at ingen ansatte i OBOS har investert i disse boligene, hverken boligdirektøren eller andre.

Ingen andre boligutviklere enn OBOS kan i dag tilby en så gunstig inngang til å bli eier av egen bolig, helt uten offentlige subsidier. Bare et sterkt boligsamvirke som kan bruke overskuddet til å investere i nye boliger, som kan tenke langsiktig og ikke trenger å tenke på kvartalsresultater og årlige utbyttebetalinger til aksjonærer, er i stand til å levere boliger i samme omfang som OBOS.

Det er altså feil når Hope skriver at OBOS setter egne behov foran alt annet.

I OBOS investeres overskudd tilbake virksomheten for å bygge flere boliger til medlemmene og for å kunne gi tilbake til samfunnet. Det mener vi alle er tjent med.

Åge Pettersen

Kommunikasjonsdirektør i OBOS