La oss åpne litt mer nå

I Oslo har restaurantbransjen vært mer eller mindre stengt i over et halvt år nå. Tusenvis av ansatte er oppsagt eller permittert, og det en gang så pulserende utelivet har knapt nok puls. De statlige kompensasjonspakkene dekker kun en brøkdel av utgiftene, og føles mer som seigpining enn redning. Det vi trenger nå, er å få åpne litt igjen.

Det var ikke nok at restaurantene målte opp avstanden mellom bordene, kjøpte inn antibac-automater, sørget for matbestilling fra mobiltelefon, holdt vakt ved dørene og tok absolutt alle smitteverntiltak på høyeste alvor. Vi måtte stenges ned.

Jeg stusser litt når jeg ser fulle seterader der folk sitter skulder ved skulder i timevis

Så nå som våren er her og folk savner intenst å kunne møtes, hva gjør de da når alle spisestedene er stengt? Jo, setter seg ned, tett i tett, der det går an å sitte. I parker, på stengte uterestauranter, eller hjemme hos hverandre. Og hvordan håndterer vi smitteverntiltak når vi møtes på den måten? Gjør vi det like godt som det ble gjort på restaurantene?

Det er hyggelig at folk kan gå og handle i butikker igjen og at kjøpesentrene er åpne. Og det er fint for reiselivet at folk kan fly. Men jeg stusser litt når jeg ser fulle seterader der folk sitter skulder ved skulder i timevis, med passasjerer som åpenbart er fra en annen kohort enn dem selv. Dette gjør det enda litt vanskeligere å forstå hvorfor det er så utrolig viktig å fortsatt holde store deler av restaurantbransjen stengt.

Pandemien har vart lenge, og mange begynner å bli trøtte av smitteverntiltak og et mer eller mindre nedstengt Norge. Da er det ekstremt viktig at de reglene som gjelder, oppleves som fornuftige og rettferdige.

Og det er viktig at en bransje som er rammet hardere enn de aller fleste, gis en sjanse til å overleve nå som andre næringer får åpne opp igjen.

Morten Thorvaldsen

Adm. direktør i Thon Hotels