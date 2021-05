Hva norske selskaper kan lære av et japansk bryggeri

I 2019 avdekket en utsending fra FN at en rekke selskaper hadde samarbeid med selskaper med militær tilknytning i Myanmar, hvorav Kirin var et. Beskjeden fra FN var klar: kutt båndene eller løp stor risiko både for omdømmeskade og juridisk ansvar.

I 2020 tok også Etikkrådet til NBIM et standpunkt i saken. I en tilråding fattet rådet en beslutning om å sette Kirin til observasjon. Donasjonene Kirin hadde vært med på kunne bidra til menneskerettighetsbrudd, mente Etikkrådet, og selskapet hadde ikke vært aktsomt nok i sitt valg av forretningspartnere.

Til sist endte sagaen med at Kirin avsluttet samarbeidet med MEHL, men ikke før militærkuppet i 2021. Bruddet ble solgt som at Kirin tok sitt samfunnsansvar, men gjorde de egentlig det?

Ved å toe hendene frem til det var umulig å fortsette, røk både omdømmet og muligheten for å finne nye partnere

At Kirin til slutt avsluttet sitt samarbeid med MEHL er bra, men deres fremgangsmåte i Myanmar var, som Leo Lewis kommenterte i Financial Times, «deeply flawed». Hva kan norske selskaper lære fra Kirins feil?

For det første viser Kirin-saken at jo tidligere man tar risiko knyttet til ESG på alvor, jo lettere er det å håndtere risikoen. Hadde Kirin fulgt oppfordringene i 2018, kunne selskapet ha innkassert en omdømmeseier ved å kutte båndene til MEHL og samtidig hatt rolige farvann å lete etter en ny samarbeidspartner i. Ved å toe hendene til det var umulig å fortsette, røk både omdømmet og muligheten for å finne nye partnere.

Dernest viser saken at ESG-risiko ikke er noe å snøfte over lenger. Etikkrådets anmodninger blir tatt på alvor av mektige aktører, og ESG-risiko kan blomstre ut i oppslag i verdens største aviser. Dette er viktig lærdom for norske selskaper med internasjonal virksomhet i ustabile stater.

Varg Lukas Folkman

Rådgiver i Burson Cohn & Wolfe (BCW)

(BCW het tidligere Burson-Marsteller. Red.)